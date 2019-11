Sesc Bonito realiza black friday com descontos nas diárias

Trabalhadores do Comércio de todo o país, com Cartão Sesc Válido, terão 20% de desconto no valor das diárias no Sesc Bonito para hospedagens de 25 a 30 de novembro. A promoção é válida exclusivamente para reservas em quartos duplos ou triplos.

A promoção faz parte da campanha realizada em todo o mundo, que inaugura a temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas. É um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ou seja, celebra-se no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro.

O Sesc Bonito conta com várias opções de hospedagem, single, duplo, triplo. Crianças até 11 anos não pagam, desde que acompanhadas nos quartos e que não ultrapasse o limite de pessoas por quarto. Além das melhorias constantes na estrutura, as diárias incluem café da manhã com produtos regionais, como sopa paraguaia, arroz carreteiro e chipa.

Cartão Sesc – O Cartão Sesc é seu passaporte para as atividades da Instituição e para fazer sua habilitação procure nossa Central de Relacionamento.

