Motorista de aplicativo é acusado de furto

A semana não começou bem para o empresário Ronaldo da Costa Neves, de 44 anos, que utilizou o serviço de aplicativo Uber para fazer uma entrega. O motorista estava com um carro cadastrado e trabalhando com outro, segundo o relato da vítima. Uma calça foi roubada no exercício da função.

Na segunda-feira (14), por volta de 8h, Ronaldo estava voltando de Bonito, para uma reunião logo pela manhã em seu escritório e solicitou um carro pelo aplicativo Uber do celular da esposa, para levar uma calça até o local. “Na estrada nós vínhamos acompanhando o Uber, o carro chegou no condomínio, chegou em frente a minha casa, minha funcionária deu a calça pra ele, ele fez a volta e nós acompanhamos o trajeto dele até o portão da garagem, chegando no portão o carro desligou a corrida e foi embora”, explica.

No aplicativo estava especificado que o carro era um Voyage prata, e o que realizou a corrida era um Onix Vermelho. O motorista que aparecia no aplicativo se chamava Paulo e tinha boa classificação no aplicativo, conforme as imagens anexadas abaixo desta matéria. Ronaldo conta que tomou as medidas necessárias. “Nós tentamos contato várias vezes com a Uber, com o motorista, deixei a reclamação na página do rapaz e infelizmente não fizeram contato conosco”, lamenta.

Apesar da situação chata, Ronaldo continua a utilizar o aplicativo, mas fica em alerta, “Um absurdo, já pensou se é a minha filha que está no carro? Se ele faz isso com uma calça, imagina com uma criança”, finaliza. Um boletim de ocorrência foi registrado, até o momento a Uber não se pronunciou sobre o ocorrido.

