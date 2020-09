Vídeo: animais são resgatados e salvos de queimadas

Matheus Rondon com informações da assessoria

A unidade móvel do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), realizou uma operação de resgate e tratamento emergencial de dois filhotes de cateto na última quarta-feira (16). Os animais foram vítimas de incêndios florestais no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e região, nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica.

De acordo com o médico veterinário Lucas Cazati e a bióloga Mariana Borges, os animais já se encontram fora de perigo e em recuperação. Além do atendimento emergencial, a equipe do CRAS também prepara alimentação, a base de frutas e verduras, que são levados aos locais que já estão livres do fogo, para auxiliar na recuperação das espécies sobreviventes, que já enfrentam escassez de alimento na mata.

No início desta semana, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), mobilizaram a estrutura do CRAS para o atendimento aos animais silvestres afetados pelos incêndios florestais.

Na região de Corumbá e Ladário a recepção contará com apoio da Polícia Militar Ambiental, onde será montado um centro de atendimento. Na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disponibilizou a base de pesquisa na estrada-parque também para receber animais atingidos pelo fogo.

MAIS

Três animais resgatados dos incêndios florestais que atingem Mato Grosso do Sul foram recebidos no CRAS - no início da tarde de ontem. Chegaram um filhote de Jandaia Estrela e um Veado, vindos de Alcinópolis e um Gavião- asa-de-telha , vindo de Rochedinho. O veado, apesar de uma lesão na perna, segue em bom estado geral, assim como os demais.

De acordo com a veterinária Aline Duarte , coordenadora do CRAS, o filhote de Jandaia Estrela e o veado foram atendidos por um médico veterinário voluntário que auxilia no resgate da fauna vítima dos incêndios na região de Alcinópolis. Já o Gavião-asa-de-telha, foi trazido por um voluntário vindo de Rochedinho.

Todos seguem em observação e aguardam exames.

Deixe seu Comentário

Leia Também