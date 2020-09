Vídeo: Advogados detém suspeito de furtar veículo

Uma tentativa de furto a um carro de um advogado acabou mal para um bandido que foi detido por três advogados até a chegada da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (17), no Jardim São Bento, em Campo Grande.

Imagens publicadas na internet mostram o momento em a polícia chega e o bandido está preso dentro do veículo Celta, que seria de um dos advogados do escritório. Ele é retirado de dentro do carro e levado pelos militares e levado para a delegacia.

Segundo informações a recepcionista do escritório teria percebido quando, o bandido entrou no carro do advogado arrombando a porta. Neste momento, ela ligou para a sala onde ele estava perguntando se estava acompanhado de mais alguém já que havia uma pessoa dentro do veículo.

Foi quando perceberam que o carro estava sendo furtado. O advogado saiu e flagrou quando o ladrão estava tentando fazer ligação direta. Ele tentou prender o bandido dentro do carro, mas ele tirou um facão tentando deferir golpes contra a vítima. Em seguida, um outro advogado foi para tentar ajudar.

Eles conseguiram prender o bandido dentro do carro e desarmá-lo. Antes dos militares serem acionados, o bandido ainda teria pedido para que fosse liberado pelos advogados para fugir, mas acabou levado para a delegacia.

Segundo a recepcionista do escritório, os furtos são constantes na região.

