Vídeo: Família de idoso internado faz oração na frente da Cassems

Um vídeo divulgado nas redes sociais do Hospital Cassems Campo Grande, mostra familiares do "seo" Eduardo Borges Pereira, 77 anos, orando e entoando hinos na frente do hospital.

Conforme o hospital o grupo é composto por filhos e netos do idoso que está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e fizeram um círculo de orações em benefício não apenas da saúde e do bem estar do patriarca da família. “Mas também por todos os pacientes e colaboradores da unidade hospitalar”.

“Nós agradecemos a manifestação, desejamos que essas energias boas continuem nos enchendo de força para a superação das dificuldades e principalmente que outras pessoas sigam o exemplo e continuem em oração pelo pleno restabelecimento do "seo" Eduardo e de todos os nossos pacientes”, escreveu o hospital Cassems.

Assista ao vídeo divulgado:

