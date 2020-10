Vídeo: Candidato a prefeito cai em rio durante gravação de campanha

Depois do candidato a vereador que faz campanha deitado no caixão no interior de São Paulo, temos Julian Cuadal Soares (PDT), candidato à Prefeitura de Ji-Paraná, no interior de Rondônia que viralizou após cair no rio durante vídeo de promoção.

Na imagem compartilhada é possível ver as pessoas que fazem parte da equipe de gravação ajudando Julian Soares a sair da água no momento em que ele parece ser arrastado poucos centímetros pela correnteza.

O próprio candidato gravou um vídeo para brincar com a história e levar com bom humor o fato. Ao rever o vídeo, Julian Soares chegou a dizer que "é sempre muito bom tomar um banho nas águas do Rio Machado". O político publicou uma explicação em seu perfil no Facebook.

"Eu não imaginava que as pessoas que estavam ali do lado estavam gravando. Eu acho que tomar banho no Rio Machado sempre faz bem a minha alma, sempre fez muito bem. Foi uma videocassetada, mas é bom a gente dá risada. Eu ri junto, quase perdi a voz de tanta gargalhada”, afirmou o candidato do PDT.

Veja ao vídeo:

Candidato a prefeito cai em rio durante gravação pic.twitter.com/eajvtM0xoC — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 21, 2020

