Vídeo: Veículo com mais de 700 quilos de maconha é apreendido

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na madrugada desta quarta-feira (2), um veículo Fiat Weekend de cor cinza, com placas falsas, carregado com 764 volumes prensados de maconha, com peso total de 720,2 quilos. A operação aconteceu em Ponta Porã.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-382, município de Ponta Porã.

Os militares deram uma ordem de parada, para fiscalização, ao condutor do veículo que desobedeceu e empreendeu fuga adentrando em uma estrada vicinal. Após alguns quilômetros, o condutor abandonou o veículo e fugiu para uma mata às margens da estrada.

Foram realizadas buscas no local, porém, o homem não foi localizado. Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor) junto ao Sistema de Cadastro Criminal, os policiais identificaram um Boletim de Ocorrência de furto ocorrido no dia 18 de abril do corrente ano, na cidade de Rolândia (PR).

