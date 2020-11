Vídeo: Vira-lata Caramelo é visto dando uma volta de ônibus

Matheus Rondon com informações do CM7

Um vídeo viralizou nesta sexta-feira (6), após mostrar o cachorro caramelo sentado em um dos bancos de ônibus. O vira-lata caramelo já teve até um abaixo-assinado para estampar as notas de R$ 200 reais.

O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas e mostra o cachorro sentado sem apresentar a mínima preocupação, em um dos acentos do transporte coletivo, mas não há informações do local do fato ocorrido.

O motorista faz questão de gravar o vídeo, pois ele tem certeza de que se ele apenas contasse, ninguém iria creditar.

