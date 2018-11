Nesta segunda-feira (5), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos de leste convergem com os de norte, intensificando as pancadas de chuva. Em Mato Grosso do Sul, o céu fica nublado com pancadas de chuvas e trovoadas, exceto nas regiões sul e leste. Temperaturas ficam entre 18ºC e 33ºC.

Na capital, tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima será de 22ºC e a máxima pode chegar até 28ºC.