Sábado deve ser de céu aberto e tempo seco

Devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco, Mato Grosso do Sul terá a umidade do ar um pouco mais baixa e dia de sol com pouca nebulosidade neste sábado (20), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)

Além disso, podem ocorrer temperaturas abaixo de 13°C, principalmente no Sul do estado. Nas regiões Sul-Fronteira e Leste, Ponta Porã e Anaurilândia amanhecem com 16°C e registram 30°C nos horários mais quentes.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 31°C. Em Dourados os termômetros marcam 15°C e chegam aos 30°C ao longo do dia.

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba apresentam máximas semelhantes de 32°C, com mínimas de 19°C e 21°C, respectivamente. O município de Coxim, no Norte do estado, apresenta variação entre 23°C e 34°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 24°C e máxima de 33°C; Aquidauana, na mesma região, tem 21°C pela manhã e 34°C à tarde. Na região Sudoeste, a temperatura em Porto Murtinho varia entre 20°C e 34°C.

