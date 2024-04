Domingo tem previsão de calor para a Capital; confira

Neste domingo (21), amanheceu com vento fresco na Capital, e com o céu limpo. Segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima para Campo Grande está prevista para 33Cº. Sem previsão de chuva para o dia, mas sim de calor.

Em grande parte do Estado o tempo segue firme, com temperatura máxima podendo atingir entre 34Cº e 35Cº.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), há chances de pancadas de chuva isoladas nas regiões Noroeste e extremo Norte do Estado.

Em Dourados e Ponta Porã a máxima deve chegar a 33°C; em Três Lagoas 37°C. Corumbá e Coxim 36°C. Em Bataguassu e Aquidauana 35°C, e em Ladário 34°C.

