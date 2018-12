Em Campo Grande, o consumidor encontra o combustível com valor mínimo de R$ 3,999

Após muitas queixas dos consumidores em relação aos repasses da redução do preço dos combustíveis nas refinarias da Petrobras, houve uma pequena queda, de 3,06%, nas bombas nos últimos dias.

Entre 9 e 15 de dezembro, a gasolina foi vendida em Campo Grande a um preço médio de R$ 4,083 o litro, de acordo com a pesquisa semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os consumidores podem encontrar na capital postos praticando o preço mínino do combustível à R$ 3,999 e o máximo R$ 4,349. A capital apresentou o valor mais barato, enquanto o mais caro foi encontrado em Corumbá, R$ 4,710.

A pesquisa foi realizada em 87 postos de combustíveis em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Etanol

A média dos preços do etanol era de R$ 3,245 por litro, sendo encontrado pelo valor de R$ 2,999 em alguns estabelecimentos na capital. Outro município onde o etanol é achado abaixo dos três reais é Nova Andradina, chegando a R$ 2,990. Três Lagoas tem o valor mais caro, R$ 3,699, porém Corumbá foi quem apresentou à média mais cara, R$ 3,583.

A pesquisa em relação ao preço médio do etanol foi realizada em 82 estabelecimentos dos mesmos municípios.