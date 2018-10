De acordo com o IPCA ( Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial no país acelerou a 0,48% no mês de setembro. Este resultado é o maior para setembro desde 2015, quando registou 0,54%. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 4,53%

O resultado está dentro do limite da meta do governo, que é manter a inflação em 4,5% no ano. Levando em consideração que há uma tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo, ou seja, uma variação entre 3% e 6%.

As informações foram divulgadas pelo IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (5).