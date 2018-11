Os valores de referência devem beneficiar prestadores de pequeno porte com uma negociação mais transparente com grandes grupos

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou, em reunião nesta quarta-feira (14) em Brasília, os valores de referência para oferta de atacado de Roaming de Voz, Roaming de dados e Roaming de SMS, Aluguel de Dutos, Bitstream, Full Unbundling e Transporte de atacado. É a primeira vez que a Anatel estabelece valores de referência para esses produtos. De acordo com a decisão da Agência, eles devem ser reavaliados nos próximos dois anos.

O estabelecimento dos valores de referência deve beneficiar prestadores de pequeno porte com uma negociação mais transparente com grandes grupos detentores de Poder de Mercado Significativo em relação à capacidade de dados e compartilhamento de infraestrutura. Segundo o conselheiro e relator do processo, Emmanoel Campelo Pereira, os valores de referência são válidos para mercados pouco competitivos.

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, destacou que a definição dos valores de referência busca promover a competição e manter o estímulo aos investimentos, além de ser uma decisão importante para a implementação do novo Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), aprovado em julho deste ano pela agência reguladora.

O conselheiro da Anatel Aníbal Diniz enfatizou que a decisão é fundamental para dinamizar a oferta de banda larga fixa. Agora será possível criar de fato um mercado de transporte de alta capacidade no Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA), afirmou. A partir da definição desses valores de referência, as prestadoras detentoras de Poder de Mercado Significativo (PMS) devem apresentar suas ofertadas de referência e após a homologação destas pela Agência passarão a ser negociadas no SNOA.