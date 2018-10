Fiscalização será intensificada em todas as rodovias federais do Mato Grosso do Sul

Começa a partir de quarta-feira (10) em Mato Grosso do Sul, a Operação "Nossa Senhora 2018", que será realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e vai até as 23h59 do domingo (14).

Mato Grosso do Sul terá um dia a mais em relação aos outros estados em virtude do feriado do dia 11 de outubro quando é comemorado o aniversário do Estado e por essa razão no restante do país a operação terá início na quinta-feira (11) a partir da 0h.

Durante os dias da Operação a PRF vai priorizar a segurança e prevenção de acidentes e assim reduzir a violência nas rodovias federais. Como em todo feriado prolongado, a ênfase será no combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens indevidas e à alcoolemia associada à direção veicular.

A fiscalização será intensificada em todas as rodovias federais do Mato Grosso do Sul. E para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com 80 viaturas, 40 aparelhos de etilômetro – também conhecido como "bafômetro".

No estado do Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, nove delegacias e 22 Unidades Operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante o feriado.

A Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu a década 2011-2020 como aquela de Ações pela Segurança no Trânsito, na qual os signatários se comprometeram a reduzir a violência no trânsito, ceifando as vidas de cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano. O Brasil, ao considerar números absolutos no início da década, estava entre os oito países com mais mortes no trânsito.

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição:

Quinta-feira, 11/10/2018 das 16h às 22h

Sexta-feira, 12/10/2018 das 06h às 12h

Domingo, 14/10/2018 das 16h às 22h