Morre Ruiter Cunha, prefeito de Corumbá

Ao contrário da cirurgia que transcorreu dentro da normalidade, o pós-operatório do prefeito Ruiter Cunha não foi bem, e às 00h28 desta quarta-feira (1°), o prefeito de Corumbá faleceu aos 53 anos. Fontes do hospital disseram ao JD1 , que o coração "não recuperou a normalidade " após o procedimento.

Ruiter foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência por causa de uma dissecção aguda da aorta, mas não resistiu ao pós-operatório e veio a óbito , seis horas depois de encerrada a operação .

Conforme informações médicas, Ruiter sofreu várias paradas cardíacas depois de encerrado o procedimento , e a pressão arterial estava oscilante . O organismo não respondeu à operação, nem à medicação.

Ruiter estava no primeiro ano de sua terceira gestão como prefeito do município de Corumbá. Deixou esposa e dois filhos. O vice-prefeito eleito com Ruiter, Marcelo Iunes (PTB), deve assumir a prefeitura de Corumbá.