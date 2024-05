Ministros e juristas debatem medidas para reduzir processos de saúde na Justiça

Vinícius Santos com informações do CNJ

Ministros, juristas e especialistas se reunirão na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, para discutir alternativas e soluções para reduzir o número de processos relacionados à saúde na Justiça brasileira. O evento, intitulado "Seminário Desjudicialização da Saúde", será realizado na Escola Paulista de Magistratura e contará com a participação de autoridades renomadas da área.

O objetivo principal do seminário é debater medidas que possam contribuir para a 'desjudicialização' da saúde, diminuindo o acúmulo de processos nos tribunais e otimizando o acesso à saúde de qualidade para a população. Entre os temas que serão abordados estão os desafios da incorporação de novas tecnologias ao sistema de saúde, o combate às fraudes na área da saúde suplementar e a utilização do sistema NatJus.

Especialistas renomados participarão do evento em SP- A programação do seminário contará com a presença de diversos especialistas renomados, incluindo ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como Paulo Dias de Moura Ribeiro, Antonio Saldanha, Joel Ilan Paciornik e Daniela Teixeira. Também participarão a coordenadora do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), Daiane Nogueira de Lira, e a professora Ludhmila Hajjar, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

