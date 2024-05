Decano do radialismo em MS, Sergio Cruz ganha lugar na Academia de Letras

A Cadeira 22 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras terá um novo ocupante, o radialista Sergio Cruz, 81 anos, será empossado nesta sexta-feira (3), na sede da ASL.

Radialista profissional, decano dos radialistas de Mato Grosso do Sul, Sergio Cruz é formado em Ciências Políticas e começou a atuar no rádio em 1960, na Rádio Clube de Dourados. Em 1961 trabalhou na Voz do Oeste de Cuiabá e veio para Campo Grande em 1963, época em que foi radialista na Rádio Difusora PRI-7 (Atual Difusora Pantanal).

Em 1.964, Sergio foi para São Paulo e trabalhou na Rádio Tupi e voltou para Campo Grande em 1968, tendo passado por várias emissoras, como Cultura e Educação Rural e Difusora Pantanal, a mesma na qual apresenta atualmente a ‘Crônica do Dia’ no Programa Boca do Povo.

Além do seu trabalho no radialismo, Sérgio Cruz também tem uma cadeira no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), e conta que mesmo achando que não tinha chance para concorrer a Cadeira da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, acabou sendo aprovado em novembro de 2023.

“Eu assumo a cadeira 22, cujo patrono é Vespasiano Martins, que é uma figura ilustre da política de MS, coincidiu com aquilo que eu faço que é política e jornalismo, já escrevi muito sobre ele”, afirmou.

Sergio também mencionou que está muito bem acompanhado, pois ocupa o lugar de Oliva Enciso, professora de Corumbá e primeira deputada estadual eleita pelo estado de Mato Grosso e de Rêmolo Letteriello, último ocupante da cadeira, advogado e desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que faleceu em julho de 2021.

“Ocupar a cadeira era um dos meus objetivos, como de todos que escrevem. Em razão de eu já tenha essa relação com a cultura, a nomeação é um complemento, o ponto máximo de quem faz ativismo cultural no estado, vou assumir e tentar chegar a altura dos ocupantes anteriores”, finalizou.

