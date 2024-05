Acusado de matar homem após briga em bar, é procurado pela Justiça em Campo Grande

A Justiça está em busca de Rosalvo Machado, de 67 anos, acusado de homicídio contra Roseney Siqueira da Silva, de 46 anos, ocorrido na noite de 22 de abril de 2023, na Rua Avenida Senhor do Bonfim, esquina com a Rua Mirandela, no bairro Jardim Novos Estados, em Campo Grande.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou Machado pelo crime, porém ele está em paradeiro desconhecido. Em resposta, a Justiça determinou sua citação por edital, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa preliminar.

Segundo a denúncia do MPMS, o crime foi motivado por um desentendimento em um bar, relacionado a uma partida de bilhar. Posteriormente, Machado teria sacado uma arma branca e desferido golpes contra a vítima. Após o esfaqueamento, a vítima foi inicialmente levada à Unidade de Pronto Atendimento Nova Bahia e depois transferida para a Santa Casa, onde faleceu.

O caso está em andamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

