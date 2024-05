Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 02/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (2), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Júpiter segue em seu paraíso, mas arranja encrenca com a Lua logo cedo e revela que instabilidades podem marcar presença no lado amoroso e financeiro. O conselho das estrelas é controlar as despesas com mais rigor no período da manhã e maneirar nas exigências para não dar ruim nos assuntos do coração. Promoções e ofertas podem parecer tentadoras, mas pense muito bem antes de passar o cartão para não se arrepender depois. À tarde, o astral estará mais protegido e você terá boas oportunidades para se destacar, principalmente se explorar sua simpatia e boa lábia. Mas as melhores promessas vão despontar à noite e Vênus garante um período espetacular na paixão. A sintonia será perfeita com o crush ou o mozão.

Aquário

A Lua fica em sua companhia até o meio da tarde, mas se estranha com os astros ao raiar do dia e liga o alerta de treta. Convém ir devagar com o andor e esclarecer logo qualquer malentendido que surgir, isso porque bagacinhas vão rondar e atritos podem surgir nos contatos amorosos, pessoais e profissionais. Controle sua inconstância e procure demonstrar mais tato e paciência com colegas de trabalho, parentes e o xodó. Em compensação, as vibes tensas se dissipam e você pode ter boas notícias sobre um dinheiro que aguarda. À noite, vai curtir um período tranquilo com os familiares e o love. Se está na pista, reencontro com alguém que já te balançou antes pode despertar saudade e mexer com as suas emoções.

Peixes

A Lua segue infernizando seu astral e forma aspecto tenso com Júpiter pela manhã, recomendando a dobrar a cautela e agir com mais discrição nos contatos pessoais e profissionais. Tensões e atritos podem dar as caras, mas tudo muda à tarde e você vai contar com proteção extra por obra e graça da Lua. Ela desembarca no seu signo às 15h52, trazendo energias positivas e ótimas promessas para a sua vida. Agora, a melhor parte está reservada para os assuntos do coração e sua estrela vai brilhar intensamente, ainda mais à noite. Charme, boa lábia e seducência serão os segredos do seu sucesso na paquera e na relação a dois.

Áries

Quintar, quintou, mas se você quer começar o dia sem preocupações convém evitar extravagâncias e controlar a sua impulsividade, principalmente ao lidar com dinheiro. No trabalho, é hora de se organizar, ajustar os planos à realidade e focar nos assuntos que precisa resolver de imediato. Plutão inicia movimento inverso no céu e revela que nem tudo pode caminhar com a rapidez que deseja, mas siga em frente e seja paciente, pois a perseverança será o segredo do sucesso. No período da tarde, a recomendação é poupar suas energias e cuidar com mais carinho da saúde, portanto, não se sobrecarregue com muitas atividades. À noite, o astral vai ficar mais convidativo e harmonioso com o xodozinho, já se está na pista não espere grandes novidades.

Touro

Suas ambições ganham impulso e você vai se dedicar bastante para chegar aonde quer, mas procure medir as palavras e agir com calma, viu minha consagrada? Logo pela manhã, os astros aconselham a ter mais diplomacia e jogo de cintura para não provocar desavenças ou saias justas, sobretudo no ambiente profissional. Seu lado teimoso e turrão fica de plantão e pode colocar você em rota de colisão com pessoas que exercem poder ou influência. Ainda bem que as coisas melhoram à tarde, bagacinhas serão superadas e o serviço vai render. Agora, as melhores vibes vão marcar presença nas amizades e na paixão e a noite será perfeita para realizar seus sonhos de amor. Um crush romântico e atencioso pode conquistar seu coraçãozinho.

Gêmeos

Hoje não falta incentivo para quem está em busca de boas novas e outras experiências. Só não convém ir com muita sede ao pote, pois imprevistos não estão descartados e seus planos podem esbarrar em obstáculos nas primeiras horas do dia. Muita calma para não julgar o livro pela capa porque nem tudo pode ser o que parece, mas o astral melhora à tarde e os caminhos vão se abrir para você ir atrás dos seus interesses. A carreira vai receber um belo impulso e suas competências estarão mais visíveis – mostre o que sabe pra gerência, bebê! No amor, o clima vai ficar excitante e um crush envolvente pode despertar uma atração irresistível, mas talvez queira manter segredo por enquanto.

Câncer

O clima pode não estar tão harmonioso como você gosta, ao menos no período da manhã. Aborrecimentos podem surgir e será preciso ter muita calma nessa hora para não se meter em situações confusas e incertas, sobretudo ao lidar com dinheiro. Nas relações em geral, o conselho é ter uma postura mais discreta para não se envolver em conflitos ou fofocas, ainda bem que o astral vai mudar da água para o vinho a partir da tarde, quando a Lua troca de signo e promete boas novas para os cancerianjos. Agora, as melhores energias estarão ativas à noite e as coisas vão fluir que é uma maravilha nos assuntos do coração. O romance fica blindado e surpresas deliciosas estão previstas na pista.

Leão

Progredir será a meta e você pode estabelecer boas alianças que te ajudarão a alcançar seus objetivos, o problema é que bagacinhas podem surgir logo pela manhã e tirar seu foco do que é mais importante. Concentre-se nas demandas profissionais e não deixe probleminhas pessoais e sentimentais atrapalharem. Por outro lado, as coisas vão andar depois do almoço, parcerias estarão favorecidas e você vai se entrosar bem com todos. Interesses financeiros recebem impulso à tarde e há chance de fazer bons negócios, principalmente se você seguir os seus instintos. Na paixão, o clima vai ficar mais caliente ao anoitecer e a atração física terá papel de destaque. Os desejos vão florescer e devem influenciar bastante o astral, tanto da paquera quanto do romance.

Virgem

Se você quer quintar com tranquilidade, vai com calma na alma e espante as vibes nervosinhas, bebê! O período da manhã pode reservar umas bagacinhas no serviço e a recomendação é fazer uma coisa de cada vez para não se estressar. Ainda bem que o astral dá uma arribada e a tarde será bem mais harmoniosa graças às boas novas da Lua. Ela vai fortalecer sua sensibilidade e garante que você terá mais jeitinho e habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha. Pode firmar alianças vantajosas ao tratar de interesses em comum com os outros, mas as melhores energias vão surgir no amor e há belas chances de se conectar com alguém que é seu número. A dois, o clima estará mais romântico com o xodozinho.

Libra

Quintou com a Lua no setor mais positivo do seu Horóscopo, meu cristalzinho, pena que ela briga com Júpiter logo cedo e pede cautela dobrada com excessos e extravagâncias, inclusive no lado financeiro. A recomendação é maneirar na gastança e pensar mais no amanhã, portanto, procure economizar e administre melhor os seus recursos. À tarde, os interesses de trabalho vão concentrar as atenções, mas tudo indica que você vai dar conta do recado e pode até ampliar os seus ganhos. Na paixão, o dia será de altos e baixos e não convém se entusiasmar muito com as aparências, mas sua seducência estará um arraso e você saberá envolver quem deseja. Use e abuse do seu poder de atração para encantar o crush ou o mozão.

Escorpião

Vai suave na nave e procure cultivar a paciência para não dar ruim com ninguém escorpiãozinho! O recado é dos astros, que apontam tensões nas primeiras horas do dia e recomendam a ir devagar com o andor em tudo o que fizer. Perrengues estão previstos e talvez não seja tão fácil entrar em acordo com quem convive e trabalha. Dobre a tolerância e não force a barra para se impor ou pode atrair desentendimentos com parentes, colegas e até o mozão. Ainda bem que o clima muda da água para o vinho à tarde, quando a Lua desembarca em seu paraíso, turbina a sua sorte e promete deixar o seu astral nas alturas, sobretudo na paixão. Aposte alto em seu charme e carisma para envolver e conquistar quem deseja.

Sagitário

Seu regente Júpiter liga o sinal de alerta logo nas primeiras horas da manhã e aconselha a pegar mais leve, viu, Sagita? Contratempos podem rolar no trabalho e há tendência de perder a esportiva fácil, fácil, portanto, reforce a paciência e evite atritos a todo custo, mesmo que sinta vontade de falar umas verdades. Aos poucos, a quintafeira vai ficar mais positiva e seu bom humor característico voltará a dar as cartas, o que deve favorecer bastante o entrosamento com colegas, parentes e outras pessoas do seu convívio. Agora, as melhores vibes vão marcar presença à noite, quando sua energia estará no auge. Encontro com alguém que conhece bem pode ser palco de emoções intensas. Com o love, a intimidade vai ficar mais vibrante.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também