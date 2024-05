Morador de MS morre em acidente de moto no Paraná

Antônio Monteiro dos Santos, de 70 anos, conhecido como ‘Quebrinha’, morreu depois de sofrer um acidente de moto na cidade de Diamante do Norte (PR), durante a quarta-feira (1°). Ele era morador de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o idoso estava seguindo de Diamante do Norte a Adhemar de Barros, porém, por motivos ainda não identificados, ele acabou perdendo o controle do veículo, saindo da pista e batendo contra uma cerca de madeira.

‘Quebrinha’ chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Terra Rica, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. As equipes da Polícia Militar estiveram no local, fazendo os levantamentos sobre o ocorrido.

O motociclista será velado e enterrado na cidade de Nova Andradina.

