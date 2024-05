Homem pega 5 anos de cadeia por matar mulher a pedradas em Campo Grande

Nederson Henrique Reinaldo da Silva foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio. O crime ocorreu em 18 de janeiro de 2022, na Rua Lico Barcelos, Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. A vítima, Edvani Cardoso dos Santos, de 44 anos, foi assassinada a pedradas.

Segundo as alegações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o motivo do crime foi uma discussão entre Nederson Henrique Reinaldo da Silva e a vítima, agravada por agressões leves cometidas por Edvani. Ela, que era usuária de drogas e vivia nas ruas do Bairro Jardim Zé Pereira, não resistiu aos ferimentos na cabeça causados pelas pedradas e faleceu agonizando.

A pena aplicada a Nederson Henrique Reinaldo da Silva foi de 5 (cinco) anos de reclusão, com o regime inicial de cumprimento de pena sendo o semiaberto.

Inicialmente, o Ministério Público acusou dois indivíduos pelo crime. No entanto, Jean Augusto Ferreira Correa Arce foi impronunciado durante a instrução processual, sendo inocentado pela falta de indícios.

