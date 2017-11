O motorista de um carro ficou preso as ferragens após acidente na BR-262 na noite desta terça-feira (22), em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande. Este é o segundo acidente na rodovia registrado esta semana.

De acordo com informações do jornal JP News, o motorista do carro bateu na traseira do caminhão. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Com um desencarcerador, o motorista foi retirado das ferragens e socorrido por um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).