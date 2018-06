Policial militar comete suicídio em bairro da capital

Um policial de 27 anos da Polícia Militar(PM), foi encontrado morto na madrugada deste domingo (10), em sua residência, na avenida Rodoviária, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

A esposa relatou à polícia que Rodrigo da Silva Gularte teria saído de casa por volta das 18h de sábado (9), retornando apenas na madrugada, por volta das 4h, dizendo que perdeu a moto e perdeu tudo na vida, neste momento, ele entrou no quarto, pegou uma pistola marca Imbel e disparou contra sua testa. A esposa e os filhos presenciaram a cena.

Equipes da polícia estiveram no local, além do delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, Emilton Pires Zalla e os perítos da Polícia Técnica.

A vítima retornou para sua residência com uma outra motocicleta, Honda Fan de cor vermelha, pertencente a um tio. A sua moto, Honda CG 150 de cor prata, não foi localizada.

Gularte entrou para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 2014 e no mês passado foi transferido da 6ª CIPM para o 11º Companhia. Amigos dele relataram que estiveram com a vítima até às 21h, em um bar, porém não souberam dizer o que ocorreu.

Em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as circunstâncias da morte estão sendo averiguadas e que a instituição dará toda a assistência necessária à família do policial, através do Fundo de Assistência Feminina da PMMS (FAF), que já acompanha o caso com psicólogas e assistentes sociais.