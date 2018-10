A segunda fase do concurso público de provas e títulos para ingresso no curso de formação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) será realizada neste domingo (21).

O Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (19) traz o ensalamento dos candidatos que irão passar pela avaliação psicotécnica e prova de títulos, no Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, na avenida Gury Marques, 469 Chácara da Mansões. Os portões serão fechados às 8 horas (horário de MS).

A fase será realizada por 1.866 candidatos, que deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado para o seu início, munidos do documento oficial com foto utilizado na inscrição, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Candidatos convocados para o teste de aptidão mental e que não tenham seus nomes listados no ensalamento deverão dirigir-se à Sala da Coordenação, onde serão identificados e orientados sobre a sala em que realizarão os testes.

Concurso

O concurso público de provas para ingresso no curso de formação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) oferta 450 vagas, sendo 388 para o cargo de Soldado, 50 vagas para Oficial Combatente e 12 vagas para Oficial de Saúde.

Já o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) oferta 200 vagas, sendo 153 para o cargo de Soldado, 23 para Oficial BM, 12 para Oficial de Saúde, e 12 vagas para Oficial Especialista. Ao todo são ofertadas 650 vagas.