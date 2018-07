Os doze garotos que ficaram presos na caverna da Tailândia, conversaram nesta quarta-feira (18), com jornalistas em uma entrevista mediada por psicólogos, médicos e oficiais.

Um dos garotos relatou a dificuldade que passaram pela falta de alimento. "Tentava não pensar em comida, me dava mais fome". O grupo "Javalis selvagens" e o técnico estiveram presos durante 18 dias na caverna no norte do país.

Sorridentes, os garotos se apresentaram à imprensa, um a um, falando além de seus nomes, a posição que jogam no time de futebol. Com boa aparência, fizeram piadas e riram diversas vezes durante a conversa.

A entrevista destacou também o recurso utilizado para que não passassem sede: uma pedra que minava água dentro da caverna serviu de fonte para que eles se mantivessem hidratados. O técnico do time, Ekaphol Chantawong, conhecido como Ake, contou que a água era limpa.

Exames realizados no time, após o resgate, não identificaram infecções ou doenças nos garotos, nem no técnico. Segundo os funcionários do governo tailandês, os garotos recuperaram, em média, três quilos durante o período em que estiveram no hospital.