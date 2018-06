Vídeo: Tornado vira até carros no Rio Grande do Sul

Uma ventania tombou três caminhões e deixou várias propriedades destruídas nesta terça-feira (12), na cidade de Água Santa, no Rio Grande do Sul.

Diversas árvores foram destruídas devido a ventania que aconteceu por volta da meia-noite desta terça-feira (12). Nas proximidades também foram encontrados animais mortos na rodovia.

Um pavilhão de porte grande, utilizado para depósito de uma propriedade rural, teve o seu telhado arrancado e o silo danificado. O JD1 Notícias, em contato com a rádio Tapejara, apurou que próximo à propriedade, três caminhões acabaram tombando com a força do vento, sendo que um deles voou cerca de 40 metros.

Desde domingo (10), uma forte chuva atinge o estado do Rio Grande do Sul. No município de São Francisco de Paula, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a ventania durou cerca de uma hora, deixando um rastro de árvores e postes caídos, além do destelhamentos de casas.

Muitos moradores estão sem energia devido aos raios que atingiram transformadores, postes e chaves abertas.

Segundo a Defesa Civil estadual, não houve nenhum ferido em função dos vendavais, mas o órgão segue monitorando a situação, especialmente na região central.

Confira abaixo o vídeo da ventania: