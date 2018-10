Na madrugada desta sexta-feira (5), dois bandidos acabaram sendo agredidos por moradores no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande., quando tentaram roubar uma mulher quando ela estava entrando em sua casa.

O caso aconteceu por volta de 1 hora da madrugada, quando um dos criminosos teria descido do carro e ido assaltar a mulher quando ela ia abrir o portão da sua casa, o autor encostou a arma no pescoço da vítima que acabou reagindo e segurando a arma e gritando por socorro.

Foi quando o marido dela saiu para fora e começou a bater no bandido, outros moradores saíram e ajudaram a vítima, e acabaram avistando o outro comparsa dentro de um veículo, e acabaram linchando os dois.

A polícia foi acionada e fizeram a prisão dos dois envolvidos que foram autuados em flagrante. De acordo com o delegado José Ricardo de Oliveira Junior, a arma era um simulacro e ele disse que se fosse um revólver de verdade ela poderia estar morta, e orienta as pessoas a não reagir, mas entrar em contato com a polícia através do 190.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.