Nesta terça-feira (8), a Polícia Federal (PF) desencadeou a Operação BABEL com o objetivo de combater o contrabando de produtos do Paraguai, trazidos sem comprovação fiscal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, em diferentes locais de Campo Grande/MS, e outros dois mandados em Cuiabá/MT, todos exarados pela 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS. Na Capital, quatro pessoas foram presas em flagrante, com a apreensão de eletrônicos e até veículos de luxo. Em Cuiabá, foram apreendidos produtos irregulares mas ninguém foi preso.

Os locais dos mandados em Campo Grande foram: uma loja de eletrônicos com mercadorias irregulares trazidas do Paraguai, localizada próxima ao Camelódromo, a residência do proprietário da loja, e a residência do fornecedor de produtos eletrônicos.

Durante o cumprimento dos mandados, além de aparelhos celulares, eletrônicos, perfumes, cosméticos, pneus entre outras mercadorias, também foram recuperados dois veículos Gol; duas motos, sendo uma Harley Davison Fat Boy 2019 (que custa em média R$ 70 mil) e uma “scooter” Honda.

Além de um veículo Hyundai IX 35, um Voyage preto 2012, uma picape Frontier 2015 e um veículo Nissan Kicks 2018. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande. Toda a mercadoria apreendida e os detidos durante a operação policial foram levados para a Superintendência Regional da PF, na Capital.