O empresário Cláudio da Silva Simão, de 48 anos, dono de uma mineradora em Corumbá, foi executado na madrugada desta quinta-feira (15), depois de ser atingido por disparos de pistola 9 milímetros. O caso aconteceu no bairro Jardim Bela Vista em Campo Grande.

O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã, a vítima estava voltando para sua casa com o seu filho de 22 anos e um amigo da família, quando estava estacionando a sua caminhonete dentro da garagem da sua residência, dois homens armados em um veículo escuro, chegou e efetuou os disparos.

Cláudio foi atingido por dois disparos e acabou morrendo no local, já o seu filho foi baleado, passou por cirurgia e permanece internado na ala vermelha da Santa Casa de Campo Grande, o amigo da família que estava no banco de trás, ficou com ferimentos leves, por causa dos estilhaços do vidro.

O empresário voltava de uma viagem do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, as câmeras de segurança da residência mostra o momento que ele chega com a sua caminhonete Toyota Hilux, e logo atrás vem um Chevrolet Onix com dois homens, que esperou o momento certo e efetuou pelo menos 13 tiros. Mas as imagens das câmeras não foram disponibilizadas a imprensa, para não atrapalhar nas investigações.

A dupla fugiu do local e ainda não foi localizada, mas já teria sido identificada pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.