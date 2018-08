O governador afirmou que não acredita que as acusações tenham cunho eleitoral

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (30) que as denúncias contra o juiz Odilon de Oliveira (PDT) devem ser investigadas e ressaltou que “o que não pode é condenar alguém precocemente”.

Odilon foi acusado pelo ex-assessor e primo, Jedeão de Oliveira, de manipular infomações a fim de "manter a aura de magistrado implacável e inimigo dos criminosos”.

Reinaldo, que é candidato à reeleição, disse que uma pessoa pública está sujeita a denúncias e investigações. “É uma denúncia que merece apuração porque ela vem de um parente dele que trabalhou mais de 20 anos com Odilon. Dinheiro não some, alguma coisa aconteceu dentro da terceira vara que ele era o responsável”, afirmou.

Sobre a possibilidade de a denúncia ter cunho eleitoral, Azambuja afirmou que não acredita que as acusações tem o objetivo de desfavorecer Odilon, enquanto candidato. “A denúncia não partiu da política, foi uma pessoa que trabalhou muitos anos com ele que o acusou e resolveu fazer uma delação”, disse o governador ao considerar as acusações graves.

Azambuja ainda disse que o fato não muda nada na campanha. “As pessoas querem saber se você tem competência para administrar, se você consegue enfrentar os desafios”, afirmou.