O candidato afirma que as reformas precisam ser estudadas para serem aplicadas

O candidato a senador e presidente do Partido da Mulher Brasileira (PMB) Dorival Betini afirmou, nesta quinta-feira (23) que, se eleito, vai contribuir com as reformas da previdência, trabalhista e tributária.

Em entrevista a rádio CBN nesta manhã, Betini disse que a Reforma da Previdência precisa ser esclarecida à população. “Quando se fala em previdência, a população logo pensa que o recurso arrecadado é somente para atender os inativos e aposentados, e na verdade não é”, ressaltou o candidato ao esclarecer que a arrecadação é distribuída em diversas áreas e, assim, acaba “faltando para os aposentados”. “É preciso estudar a contribuição e distribuir de forma justa”, disparou.

Sobre a Reforma Trabalhista, Betini disse que teve “algumas distorções”. “Não deu certo e é preciso reavaliar”, considerou, ao lembrar que o país precisa, também, da Reforma Tributária. “Com a reforma tributária justa, vamos atrair investidores e gerar empregos”, ressaltou. “Precisamos ter menos intervenção política e mais intervenção administrativa”, afirmou o candidato ao avaliar que o Brasil precisa de um bom gerenciamento.