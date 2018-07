Cinco projetos são aprovados pelos vereadores da capital

Durante a sessão desta terça-feira (3), os vereadores de Campo Grande aprovaram cinco projetos. Em regime de urgência foi aprovado a proposta de Decreto Legislativo 1802/18, com uma emenda, de autoria do vereador Delegado Wellington, que Outorga a Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Vargas Lopes.

Já em primeira discussão e votação foram aprovados mais quatro projetos. O projeto de lei n. 8.687/17, com uma emenda, de autoria do vereador João César Mattogrosso, que declara de utilidade pública municipal a Associação Sul-Mato-grossense de Startus.

O projeto de lei n. 8.775/17, com duas emendas, de autoria do vereador Dr. Lívio e Delegado Wellington, que institui o programa recomeçar que trata sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens no município de Campo Grande e dá outras providências.

E o projeto de lei n. 8.833/18, com três emendas, de autoria do vereador Dr. Lívio, que dispõe sobre a criação do programa “Parceria Verde” e dá outras providências.

Por fim, o projeto de lei n. 8.816/18, de autoria dos vereadores Prof. João Rocha, Dr. Loester, Dr. Wilson Sami, Enfermeira Cida, Enfermeiro Fritz e Dr. Lívio, com uma emenda, que dispõe sobre a implantação do Programa “Empoderando Paciente e família"; destinado às pessoas portadoras de câncer, residentes na cidade de campo grande e dá outras providências.