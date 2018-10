Depois de receber a facada no dia 6 de setembro e passar por duas cirurgias no abdômen, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro apresentou uma boa evolução em seu quadro clinico 42 dias depois, ele passou por uma avaliação médica nesta quinta feira (18) em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Bolsonaro foi examinado por cinco médicos do hospital Albert Einstein que falaram “que o comparecimento de Bolsonaro a debates depende dele”, ele está liberado para ir aos debates.

A questão é que pacientes que fazem colostomia ficam fragilizados, mas há pacientes que toleram bem, como está sendo o caso de Bolsonaro. Tudo vai depender de como o candidato vai se sentir quando estiver muito tempo fora da sua casa.

Foi divulgada uma nota pelo hospital Albert Einstein dizendo que Bolsonaro foi submetido à avaliação médica multiprofissional, de exames de imagem e laboratoriais, que se mostraram estável.

Na nota ainda dizia que o candidato apresenta boa evolução clínica e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia. A nota ainda afirma que a colostomia permanece como fator limitante relativo.