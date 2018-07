O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB), apresentou os dados estatísticos de fevereiro a julho de 2018, na sessão de quinta-feira (12). O balanço mostra os projetos e as votações realizadas nesse primeiro semestre na Casa de Leis.

Nesses seis meses foram propostos;

-177 projetos, sendo um de emenda constitucional, 144 projetos de leis, sendo 18 do poder Executivo, quatro do Judiciário, dois do Ministério Público, um da Defensoria Pública, um do Tribunal de Contas e os demais do Legislativo;

- Oito projetos de Lei Complementar, sendo seis do Executivo e um do Ministério Público;

- 20 projetos de Resolução;

- Quatro projetos de Decreto Legislativo;

- 54 Emendas a projetos;

- Nove vetos, sendo sete totais e dois parciais;

- 1.501 indicações, 613 moções, 118 requerimentos e 4.366 ofícios expedidos.

“Encerramos a última sessão ordinária Legislativa antes do recesso parlamentar que inicia a partir do dia 17 de julho. Limpamos a pauta e com isso cada parlamentar poderá definir seu horário de funcionamento em cada gabinete durante esse período, antes do retorno no dia 1º de agosto”, disse Mochi.