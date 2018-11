O governador Reinaldo Azambuja falou nesta quarta-feira (14), o fechamento da fronteira e o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), durante encontro de governadores com o presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Reinaldo considera que o fechamento da fronteira “promove a segurança nacional”. “Fechar a fronteira é muito difícil, mas temos que blindar. Com uma inteligência compartilhada, com um trabalho em conjunto, podemos diminuir o poderio do tráfico”, disse.

O governador defendeu o reajuste da tabela SUS, por onde são remunerados os prestadores de serviços. “Precisamos desse reajuste. É um custo que, no fim, é empurrado para os estados e municípios”, disse.

Entre as pautas levadas ao encontro que contou com a presença de governadores eleitos e reeleitos em 20 estados, Reinaldo falou também sobre Fundo Penitenciário Nacional e criticou a não utilização do recurso, que pode destravar falhas no sistema prisional. Outra demanda recomendada pelo governador de MS foi o repasse do Fundo de Participação dos Estados, o qual a União deixou de repassar para os municípios, como afirmou ele. “Bilhões são tirados dos estados brasileiros. A união deixou de repassar. Precisamos de um pacto federativo, um acordo para que esse dinheiro seja devolvido aos estados”, falou.

Além do presidente eleito Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, confirmado para o Ministério da Economia, também participou do evento e os 20 governadores tiveram a oportunidade de apresentar demandas de seus estados.