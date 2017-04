Macron, favorito na França, tem esposa 24 anos mais velha

O candidato a presidente da França pelo partido En Marche!, Emmanuel Macron, vem conquistando o posto de favorito na disputa contra a líder da extrema-direita Marine Le Pen.

O novo rosto da política francesa pode se tornar o mais jovem a ocupar o cargo de chefe de Estado da França e chama atenção pela sua história de amor incomum: ele é casado com sua ex-professora, 24 anos mais velha.

Emmanuel Macron onheceu sua primeira e única esposa aos 15 anos de idade, durante o ensino médio cursado em uma escola privada no norte da França. Brigitte Trogneux, então com 40 anos, era sua professora de francês e teatro na época.

“Ele veio participar de um teste para um papel e eu o avaliei. Achei que foi incrível. Tinha tanta presença”, lembrou Brigitte para a revista “Paris Match”. “Sem dúvidas, não era como os outros. Estava sempre com os professores. Simplesmente não era um adolescente”.

O relacionamento com a provável futura primeira-dama, no entanto, só começou quando Macron completou a maioridade, como o prometido. “Aos 17 anos, ele me disse: ‘não importa o que você fizer, vou me casar com você”.

Brigitte deixou o homem com quem era casada em 2007 para se unir ao jovem rapaz, e levou consigo seus três filhos, posteriormente adotados pelo político.

Ao longo da campanha para presidência no ano passado, Macron demonstrou estar apaixonado pela ex-professora ao fazer uma declaração sobre o papel dela em seu desenvolvimento. “Devo muito a ela por ser quem sou. Se eu for eleito, ou melhor, quando eu for eleito, ela terá um trabalho e um escritório”.