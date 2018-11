As informações sobre a escolha do médico foram confirmadas pelo presidente eleito em sua conta oficial no Twitter

O deputado e médico Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) foi indicado para o cargo de ministro da Saúde. A notícia foi anunciada na tarde desta terça-feira, (20), na conta oficial do Twitter do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

“Com o apoio da grande maioria dos profissionais de saúde do Brasil, anuncio como futuro Ministro da Saúde, o Doutor Luiz Henrique Mandetta”, disse Bolsonaro na publicação.

Com a confirmação da indicação, Mandetta será o segundo representante do DEM de Mato Grosso do Sul no ministério de Jair Bolsonaro, junto com a deputada Tereza Cristina, que vai para a Agricultura.

Na semana passada, Mandetta disse ao JD1 Notícias, que ficou lisonjeado com a possibilidade e caso fosse indicado aceitaria o desafio devido a experiência e trabalho em prol da saúde pública. “Minha vida é trabalhar pelo sistema de saúde, eu conheço todo o país e faço isso há 30 anos, a gente conhece o desafio e fica animado”.

Mandetta apoiou Bolsonaro desde o início da campanha e não se candidatou à reeleição à Câmara.

(Matéria editada ás 14h15 para acréscimo de informações)