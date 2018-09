O candidato participou de uma rodada de entrevistas com os jornais locais

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Júnior Mochi (MDB), realiza campanha no município de Dourados, nesta segunda-feira (3). Durante o dia, o parlamentar participou de uma rodada de entrevistas em jornais e rádios locais.

Mochi ainda fez questão de deixar o recado de que "não existe espaço vazio na política. Quem se abster de escolher, terá um governador, senadores e deputados, de qualquer maneira. É importante participar, não pelo candidato, mas pela comunidade”.

O recado foi dado aos colaboradores de campanha das coligações “Amor, Trabalho e Fé”. De acordo com o candidato, pesquisas mostram que 61% do eleitorado sul-mato-grossense ainda não definiu o voto para governador. “O que nos dá a certeza de que as candidaturas apresentadas até então não atendem os anseios e necessidades da população. Viemos para ser essa alternativa”, disse Mochi.