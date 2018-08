A reunião aconteceu neste sábado (18), na sede estadual do partido

O candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB) se reuniu, neste sábado com prefeitos emedebistas, na sede regional do partido, em Campo Grande.

Na conversa com os correligionários, Mochi lembrou que o partido tem um legado histórico em Mato Grosso do Sul. “Viemos defender um legado, de Wilson Barbosa Martins, de Ramez Tebet, de André Puccinelli. Eu só tive um partido político a vida toda, o MDB, ao qual me filiei em 1981. E foi pensando em tudo isso que tomei a decisão de aceitar esse desafio”, explicou.

Mochi, na oportunidade, reforçou que o empenho dos prefeitos é fundamental para o avanço da campanha e avaliou que 61% da população ainda não escolheu seu candidato a governador. “Isso significa que as candidaturas já colocadas há algum tempo não atendem os anseios da sociedade. Nossa candidatura não é pra brincar, não existe acordo, é pra valer”, disparou.

Para Mochi agora é viver novos dias e ouvir os anseios da população. “É o que todos esperam”, finalizou.