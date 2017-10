Nelsinho e Odilon disputam liderança para o Senado

Nas eleições majoritárias a que tem o quadro mais claro, ao menos na cidade de Campo Grande, é a que definirá os próximos dois senadores.

Na disputa dois ex, um ex-prefeito e outro ex-juiz, que disputam a preferência do eleitorado, com ou sem estimulação, em que o nome dos possíveis candidatos é apresentado ao entrevistado.

Nesse cenário de pesquisa espontânea, Nelsinho é o primeiro, com pouco mais de 2%, e Odilon, Ricardo Ayache, Zeca do PT e Moka figuram mais atrás, todos no patamar de 1%.

Quando o levantamento é estimulado, no entanto, Trad e Oliveira multiplicam suas intenções de voto, muito mais do que todos os outros. Ambos ficam em empate técnico, em um patamar acima de 50%, sendo Odilon com 55,44% e Nelsinho com 53,23%.

Os outros, todos, seguem mais abaixo e a uma certa distÂncia dos dois primeiros.

Ao leitor não deve causar estranhamento a soma acima de 100%, pois a pesquisa possibilita respostas multiplas.

Confira nos gráficos: