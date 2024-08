99 lança opção de categoria para opção de corridas com carros eletrificados

Uma categoria exclusiva para viagens com carros híbridos e elétricos foi lançada pela 99, a 99e-Pro, sendo a primeira plataforma no país a oferecer a opção de transporte em uma modalidade eletrificada premium aos passageiros.

A 99 se inspira no case da DiDi na China, líder mundial na adoção de veículos elétricos, que conta com mais de 3,5 milhões de veículos elétricos, correspondendo a 57% dos deslocamentos da sua frota nas ruas chinesas.

No Brasil, a plataforma escolheu a cidade de São Paulo, a maior capital da América Latina, como foco para o lançamento da 99e-Pro. O serviço começa a operar em setembro, abrangendo bairros centrais como Perdizes, Higienópolis, Sumaré, Pinheiros, Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Mariana, Brooklin e Campo Belo, incluindo o Aeroporto de Congonhas.

A empresa deve expandir o serviço, a medida que a nova categoria se estabelecer a partir do próximo ano. “Contar com veículos eletrificados na indústria de aplicativos por mobilidade no Brasil passa a ser uma realidade. Com a 99e-Pro, o futuro para os usuários da 99 é hoje”, destaca Thiago Hipolito, diretor sênior de inovação na 99. “Não apenas ampliamos nosso portfólio, como passamos a oferecer alta tecnologia nas viagens para passageiros e motoristas parceiros, reforçando a 99 como número um no país neste segmento”.

Os passageiros contam com uma opção que possuem baixa emissão de ruídos - ou nenhuma no caso dos elétricos - e oferecem facilidades e comodidades no dia a dia, como wi-fi e carregamento disponível aos passageiros ao longo da viagem, além do impacto positivo na qualidade do ar.

“Esta é uma categoria premium com propósito. Afinal, a 99 é a única plataforma em mobilidade urbana dedicada a impulsionar São Paulo a ser uma cidade mais limpa e inteligente”, diz Hipolito. “Nosso pioneirismo está em linha com o estudo da McKinsey, que afirma que empresas de transporte por aplicativo serão os principais líderes na adoção de carros elétricos no país, com a expectativa de que, até 2040, 85% da frota de veículos por aplicativo será elétrica”.

Para locação, a Dahruj Rent a Car promove condições especiais para o BYD D1, com facilidades para motoristas parceiros da 99, com parte do valor do aluguel do carro subsidiado pela própria plataforma. Recém-chegada à coalizão, a Osten Group, um dos grupos automotivos mais proeminentes no segmento de veículos premium, disponibiliza benefícios para o aluguel do modelo BYD Dolphin.

Para incentivar e convidar motoristas parceiros a experimentarem a 99e-Pro, a companhia oferecerá 10% de taxa de serviço garantida durante seis meses, além de descontos em carregamento e preferência de corridas em bairros selecionados. A nova modalidade também promove a economia de até R$3 mil, equivalente a um custo abaixo de 80% no abastecimento em comparação com veículos a combustão. Além disso, os ganhos para os motoristas parceiros são em média 60% maiores do que dirigindo pelo 99Pop.





