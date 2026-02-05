Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria

Uma mulher de 56 anos também faleceu no local do crime ao ser atingida por um dos disparos

05 fevereiro 2026 - 19h11Brenda Assis
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

Uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 56 foram mortas a tiros dentro de uma padaria na noite de quarta-feira (4), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma terceira vítima, de 14 anos, foi baleada e socorrida em estado grave. Um adolescente de 17 anos, ex-namorado da jovem de 16, foi apreendido suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o rapaz foi até a padaria, localizada no bairro Lagoa, para falar com a ex-namorada, que trabalhava como caixa. Ele usava touca e capacete e iniciou uma conversa com a adolescente. Ainda conforme a polícia, a discussão teria sido motivada por ciúmes.

Durante o desentendimento, uma cliente de 56 anos e outra funcionária, de 14, tentaram intervir para encerrar a briga. Nesse momento, de acordo com a PM, o adolescente sacou uma arma e atirou primeiro contra a ex-namorada, depois contra a cliente e, por fim, contra a adolescente que estava mais ao fundo do estabelecimento.

A perícia apontou que a jovem de 16 anos foi atingida por disparos na cabeça e no braço. A mulher de 56 anos levou dois tiros nas costas. Já a adolescente de 14 foi baleada na cabeça, no braço e na perna. As duas primeiras vítimas morreram no local. A terceira foi encaminhada em estado grave ao Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Uma funcionária de 19 anos que presenciou o crime relatou aos policiais que pediu para não ser atingida. Segundo o depoimento, o suspeito teria debochado dela antes de fugir de moto.

Quando a PM chegou, encontrou uma aglomeração em frente ao estabelecimento e as vítimas caídas em diferentes pontos do interior da padaria. Após buscas, os militares localizaram a casa do suspeito, que foi apreendido e encaminhado a uma delegacia especializada, acompanhado da mãe. O celular dele foi recolhido. A ocorrência não informa se a arma utilizada foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Marco Buzzi
Brasil
STJ caminha para afastar ministro acusado de importunação sexual
Ministro Marco Aurélio Buzzi
Brasil
Ministro do STJ acusado de importunação sexual pede licença médica
O acordo terá vigência inicial de cinco anos
Brasil
Anvisa e MPF unem forças para frear comércio ilegal de cigarros eletrônicos
Ministros do STF - Foto: Gustavo Moreno
Justiça
Supremo analisa se Ministério Público deve arcar com honorários ao perder ação
Plenário da Câmara dos Deputados durante votação do projeto de lei Antifacção
Brasil
Após reajuste de salários, Câmara quer aumentar verba dos gabinetes
Lula e Narendra Modi em visita do primeiro-ministro indiano à Brasília
Brasil
Governo brasileiro buscará novos compradores de commodities na Ásia
Foto: Mireli Obando
Saúde
Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028, aponta INCA
VÍDEO: Pitbull arranca dedo dedo de coletor de lixo durante ataque
Brasil
VÍDEO: Pitbull arranca dedo dedo de coletor de lixo durante ataque
Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Política
Senado vai acelerar projetos contra maus-tratos a animais, afirma Davi Alcolumbre
Protesto contra feminicídio
Brasil
Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital