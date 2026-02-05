Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria

Uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 56 foram mortas a tiros dentro de uma padaria na noite de quarta-feira (4), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Uma terceira vítima, de 14 anos, foi baleada e socorrida em estado grave. Um adolescente de 17 anos, ex-namorado da jovem de 16, foi apreendido suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o rapaz foi até a padaria, localizada no bairro Lagoa, para falar com a ex-namorada, que trabalhava como caixa. Ele usava touca e capacete e iniciou uma conversa com a adolescente. Ainda conforme a polícia, a discussão teria sido motivada por ciúmes.

Durante o desentendimento, uma cliente de 56 anos e outra funcionária, de 14, tentaram intervir para encerrar a briga. Nesse momento, de acordo com a PM, o adolescente sacou uma arma e atirou primeiro contra a ex-namorada, depois contra a cliente e, por fim, contra a adolescente que estava mais ao fundo do estabelecimento.

A perícia apontou que a jovem de 16 anos foi atingida por disparos na cabeça e no braço. A mulher de 56 anos levou dois tiros nas costas. Já a adolescente de 14 foi baleada na cabeça, no braço e na perna. As duas primeiras vítimas morreram no local. A terceira foi encaminhada em estado grave ao Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Uma funcionária de 19 anos que presenciou o crime relatou aos policiais que pediu para não ser atingida. Segundo o depoimento, o suspeito teria debochado dela antes de fugir de moto.

Quando a PM chegou, encontrou uma aglomeração em frente ao estabelecimento e as vítimas caídas em diferentes pontos do interior da padaria. Após buscas, os militares localizaram a casa do suspeito, que foi apreendido e encaminhado a uma delegacia especializada, acompanhado da mãe. O celular dele foi recolhido. A ocorrência não informa se a arma utilizada foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

