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Alta de Bolsonaro estÃ¡ prevista para sexta-feira, diz mÃ©dico

O ex-presidente deixarÃ¡ hospital para cumprir prisÃ£o domiciliar com tornozeleira eletrÃ´nica

25 marÃ§o 2026 - 12h12Sarah Chaves
Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro   (Mateus Bonomi/Reuters)

"Finalizando o ciclo do antibiótico amanhã, porque é um ciclo já pré-estabelecido, clinicamente ele está estável. Só não terá alta se houver alguma intercorrência, mas, particularmente, acredito que não", afirmou o cardiologista Brasil Caiado sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o médico, Bolsonaro, de 71 anos, deve receber alta hospitalar na sexta-feira (27), após concluir o tratamento contra pneumonia bacteriana por broncoaspiração nos dois pulmões. A previsão é de que ele deixe o hospital DF Star, em Brasília, entre a manhã e o início da tarde.

Internado desde 13 de março, quando passou mal durante a madrugada na Papudinha, o ex-presidente apresentou evolução clínica considerada estável ao longo dos últimos dias.

Com a alta, Bolsonaro deixará o hospital para cumprir prisão domiciliar em sua residência, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. A medida foi determinada na terça-feira (24) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que concedeu prisão domiciliar humanitária por 90 dias.

O ex-presidente terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de utilizar redes sociais ou produzir áudios e vídeos.

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