Apostas da Mega da Virada ainda podem ser feitas hoje

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 17h (horário de MS) desta terça-feira (31) nas lotéricas de todo o país, ou pelo Portal Loterias CAIXA e aplicativo. O valor mínimo do jogo simples com seis dezenas é de R$ 5,00.

O prêmio está estimado em R$ 600 milhões e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões de rendimento no primeiro mês.

O sorteio será realizado às 19h (horário de MS) ao vivo pela TV. no perfil do Youtube da Caixa

Parte do valor arrecadado pelas Loterias é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

