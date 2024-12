Atendimentos em agências bancárias sofrem alterações neste fim de ano

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos), informou que nesta véspera de Natal (24), os bancos terão o horário de atendimento ao público reduzido, das 9h às 11h, horário de Brasília. Já na véspera do Ano Novo, dia 31, não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED. Somente o PIX, sistema que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas.

As agências funcionam normalmente nos dias 26, 27 e 30 de dezembro, bem como a partir do dia 2 de janeiro.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura aos clientes, que podem usar as áreas de autoatendimento nas agências disponíveis, e os canais digitais (celulares e computadores) dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas, e demais serviços”, destacou a Febraban.

O pagamento de tributos e impostos que vencem no feriado ou nos dias em que não há compensação (25,31 e 1°), devem ser antecipados, para evitar a incidência de juros e multa. Enquanto as conta de consumo (água, energia, telefone, etc.) poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte

Resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) não considera dias úteis, para fins de operações bancárias, os sábados, domingos e feriados de âmbito nacional .

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

