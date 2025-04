Asilo São João Bosco realiza sorteio de Fiat Mobi para arrecadação de fundos

O Asilo São João Bosco estará realizando, no dia 12 de junho, o Sorteio Solidário para arrecadação de recursos financeiros, com a chance de um sortudo podendo levar um Fiat Mobi zero-quilômetro para casa.

Isis Magalhães, presidente do Asilo, destacou a importância da participação da sociedade para garantir um acolhimento digno aos idosos atendidos pela instituição. “Quando apoiamos iniciativas como essa, estamos reconhecendo e valorizando aqueles que tanto contribuíram para nossa comunidade, que ajudaram a construir nossa história. Cuidar dos idosos é cuidar do nosso próprio passado e futuro”, comentou.

O valor arrecadado será utilizado para complementar as doações para a manutenção dos serviços prestados pela entidade, que atualmente atende 92 idosos. Estima-se que, desde sua fundação, em maio de 1923, mais de 7.800 tenham passado pela instituição.

“Temos um compromisso de proporcionar um ambiente seguro, socialmente inclusivo e emocionalmente acolhedor e essa é uma missão de todos nós na sociedade”, complementou a presidente do Asilo.

Para participar, basta comprar um bilhete, no valor de R$ 50, através do WhatsApp pelos números (67) 98402-7626 ou (67) 98402-7683, e pelo telefone fixo (67) 3345-0500. Caso queira doar, o Asilo São João Bosco aceita doações financeiras via Pix, doação de itens como fraldas geriátricas ou por meio de ações voluntárias, como visitas, organização de eventos recreativos, atividades como ginástica, caminhadas e trabalhos manuais, além do desenvolvimento de serviços voluntários em áreas como fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia.

