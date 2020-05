Bolsonaro chama jornalistas de "idiotas" após anunciar churrasco "fake"

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, através de seu Twitter Oficial, que as notícias de que ele faria um churrasco neste sábado (9) no Palácio da Alvorada são "fake".



O presidente também chamou de "idiotas" jornalistas que o criticaram por organizar a festa em meio ao aumento de mortes pelo coronavírus no Brasil.

Ele também criticou o Movimento Brasil Livre (MBL), que entrou na Justiça para impedir que Bolsonaro fizesse o churrasco.

Bolsonaro afirmou a jornalistas, em frente ao Alvorada, na quinta-feira (7), que faria um churrasco neste sábado que contaria com "uns 30" convidados, entre eles o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. De acordo com o presidente, uma "vaquinha" estava sendo feita para pagar pelos custos da festa.



"Estou comentando um crime. Vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma ‘peladinha’, alguns ministros, alguns servidores mais humildes que estão do meu lado", contou a repórteres na entrada do Palácio da Alvorada.

