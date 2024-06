BR-163 está entre as quatro melhores do país em desempenho ambiental

O Índice de Desempenho Ambiental (IDA), realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), apontou a BR-163/MS, administrada pela CCR MSVia com classificação A, figurando entre as quatro melhores em práticas que promovem a sustentabilidade.

O IDA é uma iniciativa que visa promover a melhoria contínua da gestão ambiental nas rodovias federais concedidas.

De acordo com a ANTT, a avaliação criteriosa dos desempenhos ambientais das concessionárias é fundamental para garantir que as rodovias federais operem de forma mais ecológica e responsável.

Para o coordenador de Sistema de Gestão Integrada (SGI) da CCR MSVia, Marcelo Tezani, os processos e práticas adotadas pela Concessionária contribuem com os compromissos e valores de sustentabilidade em Mato Grosso do Sul. “A CCR MSVia intensificou seus esforços e, na edição de 2024, alcançou a classificação A, o que significa que mais de 80% dos requisitos do IDA foram atendidos. Isso promove a interação entre as áreas e a aplicação de práticas de responsabilidade socioambiental voltadas para o futuro” destaca.

Foram avaliados pela ANTT parâmetros como: Política Ambiental Institucional; Certificações Ambientais; Preservação da Biodiversidade; Ações Sociais e Educacionais; Comunidade afetada em áreas sensíveis; Mobilidade e Acessibilidade; Gerenciamento e Redução de Ruídos e Emissões Atmosféricas; Uso da Água; Gerenciamento e Redução de Efluentes; Gerenciamento e Redução de Resíduos Sólidos; Eficiência Energética; Infraestrutura Resiliente e fomento para o desenvolvimento tecnológico na área socioambiental.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também