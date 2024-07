Brasil terá "Dia do Rei Pelé"

A homenagem a um dos maiores ídolos do futebol brasileiro,o “Dia do Rei Pelé” foi sancionado por Lei. A data será comemorada no dia 19 de novembro, data em que Pelé marcou seu milésimo gol, no ano de 1969.

O projeto de lei, apresentado na Câmara dos Deputados pelos parlamentares Luciano Ducci (PSB/PR) e Felipe Carreras (PSB/PE), foi aprovado em dezembro do ano passado.

Os autores ressaltaram, na proposta do projeto, que Pelé se tornou uma “instituição nacional”, sendo denominado “Rei do Futebol” e reconhecido no meio esportivo como o “Atleta do Século”. Ele também venceu o prêmio de “Melhor Jogador de Futebol do Século XX”.

Pelé então se tornou um embaixador mundial do esporte, chegando ao final da carreira com a marca de 1.365 jogos, com 1.283 gols

